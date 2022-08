Preços do petróleo responderam positivamente, já que a perspectiva das exportações iranianas retomaram - Reprodução

Publicado 25/08/2022 19:20

As recentes negociações entre o Irã e as potências ocidentais para a retomada do acordo nuclear foram comemoradas em todo o mundo. Os preços do petróleo responderam positivamente, já que a perspectiva das exportações iranianas retomarem assim que as sanções forem extintas parecia provável.

Mas, apesar dos recentes sinais de progresso após 16 meses de negociações mediadas pela União Europeia, analistas dizem que permanecem pontos de discórdia. Mesmo no caso de um acordo, pode levar meses até que os suprimentos de petróleo iranianos comecem a voltar para os mercados globais.

"Um acordo está mais próximo agora do que há duas semanas", disse um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA na segunda-feira, acrescentando que o Irã abandonou algumas de suas principais demandas na versão mais recente do texto. "As lacunas permanecem", disse ele.

A negociação pode fazer com que a produção de petróleo iraniana salte um milhão de barris por dia em relação ao seu nível atual de cerca de 2,5 milhões de barris, disse Helge Andre Martinsen, analista sênior de petróleo da DNB Markets da Noruega. Mas, atingir esses níveis levará de nove a 12 meses, disse ele. As sanções às exportações de petróleo do Irã não serão suspensas da noite para o dia, mas gradualmente ao longo de um período de meses e condicionadas ao cumprimento do texto por Teerã, afirmou.

Uma grande questão é sobre o estado em que os campos de petróleo iranianos foram deixados, após anos de falta de atividade sob sanções. Poços fechados podem ser antieconômicos para reabrir, enquanto a infraestrutura ociosa pode precisar de reparos.

"A principal incógnita é de que forma o Irã manteve seu suprimento de petróleo e a infraestrutura nos últimos anos", disse Vivek Dhar, diretor de pesquisa de commodities de mineração e energia do Commonwealth Bank. "O subinvestimento na produção de petróleo e infraestrutura limitaria o ritmo e o nível em que as exportações de petróleo do Irã podem atingir o pico", acrescentou.