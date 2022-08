Missão Artemis I pode ser lançada nesta segunda (29) - NASA/Joel Kowsky

Publicado 29/08/2022 08:02

Tudo está praticamente pronto para o tão aguardado lançamento da Missão Artemis I, da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), previsto para esta segunda-feira, 29, direto da plataforma de Lançamento 39B, do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos.



O que ainda preocupa técnicos e engenheiros da missão que pretende retornar à lua são as condições climáticas, já que foram registrados relâmpagos neste fim de semana e há probabilidade de chuva.



Mesmo assim, segundo comunicado da Nasa neste domingo, 28, as condições climáticas favoráveis para o lançamento do foguete Space Lauch System (SLS) e da cápsula Orion nesta segunda-feira, 29, são de 80%.

As equipes de meteorologia da agência destacam, entretanto, que essa probabilidade máxima de tempo favorável refere-se às primeiras duas horas da janela de lançamento, que começa às 9h33, no horário de Brasília.



Esta é a primeira ação do programa Artemis, que tem o objetivo de levar um voo tripulado ao satélite natural da terra nos próximos anos. E mais, de levar a primeira mulher ao solo lunar.



Além disso, a missão ambiciona ampliar a atuação no sistema solar: construir uma base lunar permanente, sustentável e fazer com que a lua seja um ponto de apoio para projetos no planeta vizinho, Marte.



Conquista do espaço