Uma nuvem Pileus geralmente está associada a uma Cumulonimbus, outro tipo de nuvemReprodução

Publicado 29/08/2022 15:16 | Atualizado 29/08/2022 15:17

Pequim - Imagens de uma nuvem colorida, semelhante a um arco-íris, viralizaram nas redes sociais e levaram internautas do mundo todo a se perguntar o que seria o intrigante fenômeno. Os registros foram feitos em Haikou, cidade no extremo sul da China. O meteorologista Caetano Mancini, do Tempo Ok, afirma que se trata de uma nuvem do tipo Pileus.



Uma nuvem Pileus, explica Mancini, é definida como uma nuvem do tipo acessório. Isso porque ela não ocorre sozinha — geralmente está associada a uma Cumulonimbus, outro tipo de nuvem.

No caso da nuvem fotografa na China, a nuvem maior é uma nuvem do tipo Cumulonimbus e a nuvem em formato de arco, no topo, é uma nuvem Pileus. A nuvem Pileus se forma sobre uma Cumulonimbus quando ainda há movimento ascendente do ar, com condensação acima da Cumulonimbus.

O meteorologista ressalta que nem toda nuvem Pileus é colorida — ou iridescente, no vocabulário mais apropriado. No caso da nuvem registrada na China, o efeito se deve a um fenômeno óptico chamado iridescência. O princípio da iridescência em nuvens é praticamente o mesmo do arco-íris.

"Ao contrário do que muita gente pensa, nuvem não é vapor, nuvem são gotículas de água, ou cristais de gelo, em suspensão. Quando a luz bate nessas gotas, ela é espalhada em diferentes comprimentos de ondas do espectro eletromagnético, o que gera as cores que percebemos", diz.

O fenômeno, apesar de não tão frequente, é "totalmente normal", de acordo com o especialista, e nada tem a ver com o calor excepcional ou a seca severa que a China vem enfrentando nos últimos tempos. A nuvem Pileus, iridescente ou não, pode ocorrer em qualquer lugar do mundo. Basta que haja uma instabilidade atmosférica suficiente para gerar uma Cumulonimbus grande, com movimento ascendente intenso e contínuo.