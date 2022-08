Camilo teve a morte confirmada por consequência de um tromboembolismo pulmonar que levou a um ataque cardíaco - AFP

Publicado 30/08/2022 11:51

Caracas - Camilo Guevara March, filho Ernesto Che Guevara, líder da Revolução Cubana, morreu na segunda-feira, 29, em Caracas, capital da Venezuela, aos 60 anos, vítima de um infarto, confirmou o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

"Com profunda dor dizemos adeus a Camilo, filho de Che e promotor de suas ideias", disse o presidente em sua conta do Twitter.

Segundo a agência "Prensa Latina", Guevara March estava de visita em Caracas e morreu "por consequência de um tromboembolismo pulmonar que levou a um ataque cardíaco".

Camilo Guevara era um dos quatro filhos do revolucionário argentino com a cubana Aleida March. Os outros são Aleida, Celia e Ernesto. Guevara teve outra filha, Hilda, já falecida, de seu casamento anterior com a peruana Hilda Gadea.

Formado em Direito, Camilo era diretor do Centro de Estudos Che Guevara, em Havana, instituição dedicada a perpetuar a obra e pensamento de seu pai.

CHE GUEVARA

Nascido na Argentina em 1928, Ernesto Che Guevara iniciou o ativismo político ainda na juventude, com a participação em marchas e protestos em seu país antes de se consolidar como dos principais articuladores da Revolução Cubana. Já formado em medicina, se juntou aos irmãos Fidel e Raúl Castro na década de 50 para combater o regime do ditador Fulgencio Batista, dando início ao governo comunista em Cuba. Che foi capturado e morto na Bolívia, em 1967.