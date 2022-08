Político era um crítico do governo de Vladimir Putin - Reprodução/AFP

Político era um crítico do governo de Vladimir PutinReprodução/AFP

Publicado 31/08/2022 12:37

Líderes mundiais lamentaram a morte de Mikhail Gorbachev , nesta terça-feira, 30. O legado do oitavo e último presidente da antiga União Soviética foi marcado historicamente pela fim da Guerra Fria de maneira pacífica.

Segundo informações da agência de notícias russa Tass, Gorbachev será enterrado no cemitério Novo-Dyevitchiye, em Moscou, ao lado de sua esposa. Uma fonte próxima à família disse que este era o seu desejo.

Gorbachev foi um dos líderes que emitiu críticas mais incisivas ao governo de Vladimir Putin. Mesmo assim o presidente da Rússia, em homenagem, afirmou que ele "foi um político e um estadista que exerceu uma tremenda influência no curso da história mundial. Liderou este país em um momento de mudanças complicadas e dramáticas e de política externa, desafios econômicos e sociais em larga escala. Ele percebeu que as reformas eram necessárias e se esforçou para sugerir suas próprias soluções para problemas antigos." Putin ainda destacou a atuação do líder nas "atividades humanitárias, beneficentes e educacionais em grande escala que Mikhail Gorbachev realizou nos últimos anos."



O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, manifestou profunda tristeza e afirmou: "Gorbachev foi um estadista único que mudou o curso da história. O mundo perdeu um líder global imponente, multilateralista comprometido e defensor incansável da paz".

Nas palavras do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o último líder da URSS "era um homem de visão notável". "Poucos oficiais soviéticos de alto nível tiveram a coragem de admitir que as coisas precisavam mudar. Eu o vi fazer isso e muito mais. Ele acreditava na glasnost e perestroika – abertura e reestruturação – não como meros slogans, mas como o caminho a seguir para o povo da União Soviética após tantos anos de isolamento e privação. Esses foram os atos de um líder raro. O resultado foi um mundo mais seguro e maior liberdade para milhões de pessoas", destacou Biden.

O presidente da França, Emmanuel Macron, enviou condolências pela morte de Gorbachev, e declarou que ele era "um homem de paz, cujas decisões abriram o caminho para a liberdade dos russos. Seu compromisso com a paz na Europa mudou nossa história comum."

Boris Jhonson, primeiro-ministro do Reino Unido, revelou que era um admirador de Gorbachev. "Sempre admirei a coragem e integridade que ele demonstrou ao levar a Guerra Fria a uma conclusão pacífica. Em uma época de agressão de Putin na Ucrânia, seu incansável compromisso com a abertura da sociedade soviética continua sendo um exemplo para todos nós."



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também ressaltou o papel do líder na Guerra Fria e disse: "Mikhail Gorbachev era um líder confiável e respeitado. Abriu caminho para uma Europa livre.

Este legado é um que não vamos esquecer".



Já a ex-chanceler alemã Angela Merkel, que cresceu na Alemanha Oriental disse: "Até hoje ainda posso sentir o medo que compartilhei com muitas pessoas na RDA em 1989, se os tanques voltariam a rolar como fizeram em 1953. Mas desta vez - ao contrário de 1953 - nenhum tanque rolou, nenhum tiro foi disparado". Merkel completou afirmando que "Gorbachev também mudou fundamentalmente minha vida. Nunca esquecerei isso."



O Instituto e Fundação Reagan, que cuida do legado de Ronald Reagan, presidente dos EUA na mesma época em que Gorbachev governava a Rússia, lamentou a perda e definiu o líder russo como "um homem que já foi um adversário político de Ronald Reagan que acabou se tornando um amigo". A organização se solidarizou com amigos e familiares do russo: "Nossos pensamentos e orações vão para a família Gorbachev e o povo da Rússia."

Relembre a história

Mikhail Sergeevitch Gorbachev esteve à frente do governo da União Soviética entre 1985 e 1991, quando renunciou em 25 de dezembro após tentativa de golpe. Um dia depois a URSS teve fim.

Seu governo se destacou por atuar fortemente na mudança da política interna do país, a qual se concentrava em duas palavras-chave russas: perestroika (reestruturação) e glasnost (transparência). Enquanto a primeira tinha como objetivo realizar mudanças na gestão da economia e na sociedade, a segunda era focada no processo de transparência e abertura política, dissipando a censura e atraindo a liberdade de expressão.

Formado em Direito e em Economia Agrícola, Gorbachev nasceu na região agrícola de Stavropol, na União Soviética, no dia 2 de março de 1931. O viúvo de Raísa Titarenko, com quem se casou em 1953 e teve uma filha, foi Ministro da Agricultura e membro do Comitê Central em 1970.

Ganhador do prêmio Nobel da Paz em 1990 pela sua colaboração para o fim da Guerra Fria, odiado por uns e amado por outros, Gobarchev teve reconhecimento internacional, mas era acusado em seu próprio país de ter contribuído para um 'colapso soviético'.

Ele também presidiu a Fundação Gorbachev, que publicou uma foto em sua homenagem marcando a data de seu nascimento à data de sua morte, 30 de agosto de 2022.