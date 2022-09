Rainha Elizabeth II - Reprodução

Rainha Elizabeth IIReprodução

Publicado 08/09/2022 09:49 | Atualizado 08/09/2022 11:05

A rainha Elizabeth II, de 96 anos, foi colocada sob cuidados, após seus médicos particulares expressarem preocupações com a saúde da monarca. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 8, pela Casa Real britânica, que informou ainda que Elizabeth recebe acompanhamento da equipe médica e está "confortável" no Palácio de Balmoral, na Escócia.



"Após uma avaliação mais aprofundada nesta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica", diz o aviso divulgado pela Casa Real, reproduzido pelo jornal britânico The Guardian.



O filho e herdeiro da rainha, o príncipe Charles, e sua esposa Camilla viajaram para o Castelo de Balmoral, junto o neto mais velho, o príncipe William. O príncipe Harry e a esposa Meghan Markle também viajarão para o castelo, para ficar com a rainha Elizabeth.

A monarca desistiu de participar de um Conselho Privado virtual na quarta-feira, 7, um dia depois de nomear Liz Truss como primeira-ministra em sua casa, nas Terras Altas da Escócia.

Em comunicado, a nova primeira-ministra, Liz Truss, que esteve com a rainha em Balmoral na terça-feira, 6, afirmou que todo o Reino Unido está "profundamente preocupado" com as notícias sobre a saúde da rainha. "Meus pensamentos estão com ela e sua família neste momento", concluiu.

No poder há 70 anos, a rainha Elizabeth II já vinha apresentando problemas de saúde nos últimos meses. Em outubro do ano passado, ela passou uma noite no hospital e foi forçada a desmarcar ou adaptar os seus compromissos públicos desde então.

O mais recente deles foi a cerimônia de nomeação da nova primeira-ministra britânica, Liz Trus. Na ocasião, a monarca transferiu, pela primeira vez na história, a cerimônia para o palácio de Balmoral, onde ela estava. Até então, todos os premiês haviam sido nomeados no palácio de Buckingham, em Londres.



Reinado

A Rainha Elizabeth II ascendeu ao trono aos 25 anos, após a morte do pai na madrugada de 6 de fevereiro de 1952. A cerimônia de coroação ocorreu em junho do ano seguinte. Em setembro de 2015, ela já havia marcado a história como a monarca britânica com o reinado mais longo, superando a tataravó, a rainha Vitória.

A monarca tem sido a rainha da Grã-Bretanha e de mais de uma dúzia de outros países desde 1952. No início deste ano comemorou seu 70º aniversário no trono. Elizabeth II também é a monarca mais velha do mundo.

Ela ultrapassou em um dia o rei da Tailândia Bhumibol Adulyadej, que morreu, aos 88 anos, em 2016. A soberana do Reino Unido perde apenas para Luís XIV da França, que se tornou rei aos 4 anos de idade. Ele ocupou o trono por 72 anos, de 1643 a 1715, apesar de ter começado a governar oficialmente apenas aos 20 anos, em 1661.

Com problemas de mobilidade e recomendação de repouso desde que passou alguns dias internada em outubro de 2021, a rainha tem restringido a participação em compromissos oficiais, sendo representada por outros membros da família real, como o filho, príncipe Charles, segundo na linha de sucessão ao trono.

Em abril de 2021, a monarca sofreu uma grande perda, com a morte do marido, o príncipe Philip, Duque de Edimburgo, com quem foi casada por 74 anos. Há menos de um mês do seu falecimento, o marido da rainha Elizabeth II havia recebido alta depois de quatro semanas internado para tratar uma infecção e fazer um procedimento cardíaco. Foi a última vez em que Philip foi visto em público.

*Com informações do Estadão Conteúdo