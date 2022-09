Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken - AFP

Publicado 08/09/2022 13:53

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, anunciou nesta quinta-feira, 8, que os Estados Unidos enviarão mais US$ 2,8 bilhões em assistência militar adicional para a Ucrânia e países vizinhos. Em comunicado, a autoridade reafirma o apoio do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, ao povo do país "pelo tempo que for necessário" e reafirma que Kiev "segue e seguirá como a capital de uma Ucrânia soberana, independente"

A nota aponta que o governo ainda notificará o Congresso de sua intenção de tornar mais US$ 2,2 bilhões disponíveis em investimentos de longo prazo para fortalecer a segurança ucraniana e de 18 de seus vizinhos, entre eles muitos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).