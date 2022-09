Livro também pode ser assinado digitalmente pelo site oficial do Reino Unido - Reprodução/Royal UK

Publicado 09/09/2022 13:30

Os livros de condolências para a rainha foram abertos para assinatura do público brasileiro. A informação foi dada pela Embaixada Britânica no Brasil através das redes sociais. Os livros estarão em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.



O livro de condolências da Embaixada em Brasília é aberto nesta sexta-feira, 9, e ficará à disposição para assinaturas de segunda à sexta, de 10h às 12h e das 14h às 16h, até 16 de setembro.



Em São Paulo, a abertura também acontece nesta sexta-feira, 9, no consulado. Já no Rio, o livro será aberto apenas na terça-feira, 13. Nestas cidades, os livros ficam abertos de segunda a sexta, das 10h às 14h, até que ocorra o funeral.

Também foi disponibilizado um formulário no site oficial do Reino Unido . O livro digital fica disponível em um ícone vermelho no canto direito da página.Uma seleção de mensagens será passada para os membros da Família Real e podem ficar nos Arquivos da Realeza.