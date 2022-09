Charles III discursou na tarde desta sexta-feira, 9 - Reproduução de TV/BBC

Charles III discursou na tarde desta sexta-feira, 9Reproduução de TV/BBC

Publicado 09/09/2022 15:23 | Atualizado 09/09/2022 15:36

Londres- Charles III fez seu primeiro discurso após a morte da rainha Elizabeth II. O comunicado foi televisionado na tarde desta sexta-feira, 9. Elizabeth morreu na tarde desta quinta-feira , 8, no palácio Balmoral, na Escócia, após sete décadas de reinado. Pela ordem sucessória, Charles III assume o trono que era de sua mãe. A proclamação do rei acontece neste sábado , 10.

Em discurso, o monarca afirmou que William se tornará o novo príncipe de Gales, tendo Kate, sua esposa, ao seu lado como princesa.

"Quero também expressar meu amor por Harry e Meghan (esposa de Harry), que continuam construindo suas vidas no exterior", acrescentou Charles III, referindo-se ao seu outro filho, que abdicou de suas funções como membro da realeza.

"Além da perda pessoal, nós também compartilhamos com vocês no Reino Unido e em todos os países onde ela era rainha um sentimento profundo de gratidão em que minha mãe serviu aos povos de tantas nações", afirmou. Charles III chegou na manhã desta sexta, 9, em Londres, após deixar a Escócia, onde a mãe faleceu. Em sua chegada, ele foi "abraçado" pela população britânica e recebido com muitas condolências.