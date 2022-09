Ursula von der Leyen disse que a União Europeia já disponibilizou 10 bilhões de euros para a Ucrânia - AFP

Publicado 09/09/2022 17:03

O custo para reconstrução e recuperação da Ucrânia em razão da guerra com a Rússia deve ser US$ 349 bilhões, cifra que pode subir à medida que a guerra continue. A avaliação foi divulgada nesta sexta-feira, 9, pela Comissão Europeia em seu site e é chancelada por ela, pelo governo da Ucrânia e pelo Banco Mundial, em cooperação com parceiros.

A chamada Avaliação Rápida de Danos e Necessidades (RDNA, na sigla em inglês) apresenta a primeira avaliação abrangente dos impactos da guerra em vinte setores diferentes após a invasão russa. Também estabelece as necessidades de financiamento para uma recuperação e reconstrução, além de fornece um roteiro para o planejamento.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Ucrânia "luta pela democracia e pelos nossos valores comuns. A União Europeia (UE) não pode quantificar o sacrifício da Ucrânia está a suportar, mas mobilizamos todos os nossos instrumentos para responder às necessidades mais imediatas, incluindo a habitação para as populações deslocadas internamente e a reparação de infraestruturas críticas", afirmou.

"Desde o início da guerra de agressão brutal e ilegal da Rússia contra a Ucrânia, a UE mobilizou 10 bilhões de euros em financiamento, assistência humanitária, de emergência e militar para a Ucrânia e outros cinco bilhões de euros em financiamento estão tramitando. A UE dará todos os passos com a Ucrânia para reconstruir um país democrático, independente e próspero no seu caminho para a UE", concluiu Ursula von der Leyen.