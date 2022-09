Príncipe Harry e sua esposa Meghan - Reprodução

Príncipe Harry e sua esposa Meghan Reprodução

Publicado 12/09/2022 11:30 | Atualizado 12/09/2022 11:42

O príncipe Harry prestou nesta segunda-feira, 12, uma homenagem a sua falecida avó, a rainha Elizabeth II, a quem ele se referiu como sua "bússola", e prometeu "honrar" seu pai em seu novo papel como rei Charles III.

Em sua primeira reação pública desde a morte da rainha na quinta-feira, 8, Harry, de 37 anos, que abandonou a monarquia em 2020, afirmou que é "eternamente grato" a sua avó e que sente "muita saudade".

"Vovó, embora esta despedida final provoque uma grande tristeza, eu sou eternamente grato por todos os nossos primeiros encontros, das minhas primeiras lembranças de infância, ao nosso primeiro encontro como comandante-em-chefe, até o primeiro momento em que conheceu minha querida esposa e quando abraçou seus bisnetos", acrescentou.

"Eu aprecio estes momentos compartilhados contigo e os muitos outros momentos especiais entre eles. Já sentimos muita saudade, não apenas por nós, mas pelo mundo inteiro", completou o príncipe, que desde 2020 mora com sua esposa Meghan Markle na Califórnia.

"E como são os primeiros encontros, agora honramos meu pai em seu novo papel de rei Charles III", afirmou Harry, que nos últimos anos teve uma relação tensa com o pai e o irmão mais velho, William.

Desde sua saída conturbada da monarquia, Harry sempre fez questão de destacar o bom relacionamento com a rainha. No momento da morte, o príncipe estava em Londres para participar de eventos beneficentes e viajou imediatamente para a residência escocesa de Balmoral, onde a monarca faleceu.

Charles III expressou o seu "amor" por Harry e Meghan em seu primeiro discurso. E no sábado, Willliam, de 40 anos, agora herdeiro do trono, e Harry apareceram juntos em Windsor, com suas respectivas esposas.

Esta foi a primeira aparição pública do casal desde março de 2020, quando os duques de Sussex abandonaram o Reino Unido. Os dois casais estavam em Windsor, onde William e Catherine vivem com os três filhos e onde Harry e Meghan ficam hospedados durante suas visitas ao Reino Unido.