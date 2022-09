Jean-Luc Godard esteve entre os criadores do movimento de vanguarda 'Nouvelle Vague' - Miguel Medina/AFP

Publicado 13/09/2022 08:10 | Atualizado 13/09/2022 08:14

O cineasta francês Jean-Luc Godard, um dos pais da Nouvelle Vague, movimento artístico do cinema francês dos anos sessenta, morreu nesta terça-feira, 13. Jean estava com 91 anos e a morte aconteceu de "maneira tranquila", em sua residência na pequena cidade de Rolle na Suíça, anunciou a família em um comunicado.

"O cineasta Jean-Luc Godard faleceu em 13 de setembro de 2022, anunciam sua esposa Anne-Marie Miéville e seus produtores. Não haverá nenhuma cerimônia. Jean-Luc Godard faleceu de maneira tranquila em sua residência, ao lado de seus entes queridos. Será cremado", afirma o texto. A nota foi divulgada pelo conselheiro jurídico e fiscal da família, Patrick Jeanneret.

À "AFP", Jeanneret explicou que o anúncio deveria ser feito dentro de dois dias, mas que o comunicado precisou ser redigido às pressas após o vazamento para imprensa da informação sobre a morte de Godard. Ele morreu em casa, ao lado da esposa, disse o conselheiro.

"A cremação acontecerá em até dois dias, talvez na quarta-feira", acrescentou, antes de informar que as "cinzas permanecerão com sua esposa".

Jean-Luc Godard deixou sua marca entre gerações de cinéfilos, como um dos pais da Nouvelle Vague, com clássicos como "Acossado" ou "O Desprezo". Ele e François Truffaut lideraram o movimento que mexeu com o mundo do cinema nos anos 1960.

Em 1987 recebeu um César honorário pelo conjunto de sua carreira. Em 2010, recebeu um Oscar honorário por sua obra. E o Festival de Cannes também concedeu uma Palma de Ouro especial em 2018.