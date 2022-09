Incêndio atinge prédio de 218 metros de altura na China - Reprodução Twitter

Publicado 16/09/2022 17:57

Pequim - Um incêndio atingiu um prédio com 218 metros de altura na cidade de Changsha, localizada na China, nesta sexta-feira (16). Informações da mídia local dão conta de que se trata de um edifício comercial com 42 andares.

O ediício perntence à China Telecom, empresa local de telecomunicações. Em comunicado, eles informaram que não houve registro de mortos ou feridos. O corpo de bombeiros de Chansha informou que cerca de 280 oficiais combateram as chamas no local.

Imagens transmitidas pela emissora estatal CCTV mostraram uma coluna de fumaça preta tomando conta de toda a extensão lateral do prédio. Também pôde ser observado as chamas tomando conta do edifício.

"De acordo com uma investigação preliminar, (o incêndio) teria ocorrido em uma parede externa do prédio", disseram bombeiros da província de Hunan na rede social Weibo. De acordo com os oficiais, o primeiro pedido de socorro foi feito às 15h48 (no horário local). "O fogo foi extinto e não foram encontradas vítimas".

"O fogo foi apagado às 16h30" e "as comunicações (por telefone) não foram interrompidas", disse a China Telecom em uma mensagem postada no Weibo confirmando a ausência imediata de vítimas.

A CCTV informou que o prédio teve a sua construção finalizada em 2000, e que a ausência de vítimas pode ter relaçõa direta com a relativa modernidade do arranha-céu.

Confira mais vídeos do incêndio:

Crazy facade fire in Changsha, China pic.twitter.com/kwuKLcw4lg — Xinyan (@Xinyan_Huang) September 16, 2022

#BREAKING: Emergency personnel dealing with large fire at skyscraper in Changsha area of China's Hunan provincepic.twitter.com/nwFJOyrA0M — I.E.N. (@BreakingIEN) September 16, 2022