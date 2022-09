Agentes encontram pornografia infantil no celular de Fernando Sabag - Reprodução

Publicado 15/09/2022 17:09 | Atualizado 15/09/2022 17:10

Buenos Aires - Investigadores argentinos encontraram pornografia infantil no celular de Fernando Sabag Montiel, brasileiro que tentou assassinar Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina. Por conta da descoberta, o procurador federal Carlos Rívolo pediu, nesta terça-feira (13), que Montiel seja investigado pelos crimes de porte e distribuição de pedofilia. Sabag teve o cartão SIM de seu celular vasculhado pela Unidade Fiscal Especializada em Crimes Cibernéticos (Ufeci).

De acordo com os agentes, foram encontrados cerca de 120 registros suspeitos no dispositivo do brasileiro. Entre eles, vídeos e fotos mostram menores de idade em "atividades sexuais explícitas".

Prisão de terceira suspeita

Uma terceira pessoa foi presa nesta terça-feira por suspeitas de envolvimento com a tentativa de magnicídio contra Cristina Kirchner, no dia 1º de setembro.

A mulher detida mantinha conversas com Brenda Uliarte, namorada e suposta cúmplice do brasileiro Fernando Sabag Montiel, que deu dois tiros à queima-roupa contra a vice do presidente Alberto Fernández. A arma, contudo, falhou.

A identidade da nova detida ainda é desconhecida, mas foi presa na noite de segunda em uma operação policial no bairro de San Miguel, na capital. De acordo com o La Nación , ela não faz parte da "gangue do lgodão doce" , grupo de amigos do casal cujas atividades também estariam na mira dos investigadores.

Alberto Fernández como alvo

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou nesta segunda-feira (12) que trocas de mensagens entre o brasileiro Fernando Sabag Montiel e sua namorada Brenda Uliarte, ambos acusados pelo ataque contra a vice-presidente Cristina Kirchner , apontam que ele era o próximo alvo do casal.

Segundo declaração dada durante entrevista ao canal espanhol Telecinco, no "El programa de Ana Rosa", Montiel e Uliarte planejaram assassinar Kirchner, além de conversarem que o chefe de Estado argentino seria a próxima vítima.

"Conhecemos as conversas dos culpados. E falavam do atentado falido contra Cristina e falavam que o próximo seria eu", declarou Fernández.

De acordo com o líder da Argentina, o brasileiro "não tem nenhuma alteração em suas faculdades mentais e compreende perfeitamente a criminalidade de seu ato". Montiel, inclusive, "se moveu livremente planejando suas ações, então ele não é louco".

"Pode ser uma pessoa zangada com a democracia, mas, uma pessoa zangada com a democracia não pode reagir desta forma", acrescentou.