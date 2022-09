Socorristas ajudam feridos após confusão em show na cidade de Quetzaltenango - Reprodução: Cruz Vermelha

Guatemala - Pelo menos nove pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas nesta quinta-feira, 15, após serem pisoteadas no final de um show para as comemorações do Dia da Independência no oeste da Guatemala, informaram equipes de resgate da Cruz Vermelha.

"A Cruz Vermelha da Guatemala, juntamente com os bombeiros boluntários, estabilizou mais de 20 feridos e nove morreram no local" após um "pisoteamento humano" em um "grande evento" na cidade de Quetzaltenango, cerca de 200 km a oeste da Cidade da Guatemala, informou a entidade de ajuda no Twitter.

De acordo com relatos da imprensa local, as vítimas foram esmagadas até a morte no momento em que milhares de pessoas tentaram deixar a área após um show.

O acidente ocorreu em uma esplanada ao ar livre durante o "Xelafer", um evento tradicional em Quetzaltenango para os feriados nacionais.

A Guatemala retomou as festividades massivas para comemorar o Dia da Independência que a tornou um país livre e independente da Espanha em 15 de setembro de 1821, após dois anos da suspensão desses eventos maciços devido à pandemia de covid-19.