Não há informações sobre o estado de saúde do funcionário - Reprodução/BBC

Não há informações sobre o estado de saúde do funcionárioReprodução/BBC

Publicado 15/09/2022 09:40

Londres - Um funcionário da Guarda Real Britânica desmaiou, nesta quarta-feira (14), durante o funeral da monarca, no salão do Palácio de Westminster. Imagens da transmissão ao vivo registraram o incidente, que aconteceu no momento em que os guardas faziam a troca de plantão.

No vídeo, transmitido pela emissora britânica BBC, o homem chega a cambalear algumas vezes segundos antes de cair. Apesar de se esforçar para conseguir voltar a posição, o guarda cai com o rosto no chão, em meio à milhares de apoiadores que se despediam da rainha. Um colega tentou impedir que o funcionário caísse, mas não conseguiu.

Após desmaiar, o guarda foi socorrido por dois outros funcionários. A transmissão ao vivo foi cortada para o lado externo do palácio, e voltou após a prestação de socorro.

Não há informações sobre o estado de saúde do funcionário, que, no vídeo, parece ter idade avançada. Nenhum pronunciamento oficial a respeito do incidente foi divulgado.



O funeral da monarca, que morreu na quinta-feira (8) , está aberto ao público até a segunda-feira (19), quando acontece o enterro. Mais de 750 mil pessoas são esperadas no local, de acordo com a imprensa britânica. Os súditos que quiserem dar o último adeus à monarca, podem enfrentar filas de até 10 quilômetros de extensão.

A maratona também é feita pelos guardas, que chegam a ficar por extensas horas no local antes da troca de turno.