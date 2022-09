Rei Charles III acompanha o trajeto que deve durar cerca de 40 minutos - Reprodução

Publicado 14/09/2022 12:35 | Atualizado 14/09/2022 12:38

Londres - O caixão com o corpo da rainha Elizabeth II, que morreu na última quinta-feira, 8 , começou a ser transportado ao Palácio de Westminster na manhã desta quarta-feira, 14, onde será velado por cinco dias, em uma cerimônia montada para que os súditos britânicos possam dar um último adeus à monarca mais longeva da História do país. Uma procissão reunindo os principais integrantes da família real partiu do Palácio de Buckingham com o corpo da rainha em direção à sede do Parlamento, onde será recebido pelo arcebispo de Canterbury.A procissão começou após um momento de oração em Buckingham, na presença do rei Charles III e da rainha consorte Camilla. O cortejo até Westminster é acompanhado pelos irmãos de Charles, a princesa Anne, o príncipe Andrew, duque de York, e o príncipe Edward, conde de Wessex, e seus filhos, o príncipe de Gales, William, e Harry.O trajeto até a sede do Parlamento britânico, que deve durar aproximadamente 40 minutos, também é acompanhado por milhares de britânicos, que se reuniram nas ruas de Londres para acompanhar o cortejo. Multidões começaram a se aglomerar cedo ao longo de ruas ladeadas de bandeiras, no The Mall, do lado de fora do Palácio de Buckingham e ao longo das margens do rio Tâmisa horas antes do início da procissão do caixão.Em paralelo à procissão, os sinos do Big Ben foram tocados em homenagem à rainha Elizabeth II e salvas de tiros de canhão foram disparadas no Hyde Park.De acordo com a programação oficial divulgada por Downing Street, o velório de Elizabeth II será aberto ao público a partir das 17h (13h em Brasília). O caixão fechado descansará sobre uma plataforma elevada conhecida como catafalco, e os súditos passarão em fila em ambos os lados, sem poder parar em frente a ele ou bater fotos no local. Também está proibido depositar flores e bichos de pelúcia no salão de Westminster.