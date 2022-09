Fila para ver o caixão da rainha Elizabeth II - Reprodução Twitter

Publicado 16/09/2022 21:53

Londres - Um homem foi preso acusado de assediar sexualmente duas mulheres que estava na fila para ver o caixão da rainha Elizabeth II, que está sendo visitado por civis em Londres, capital da Inglaterra.

Trata-se de Adio Adeshine, britânico de 19 anos. O caso aconteceu na última quarta-feira (14). Na tentativa de fugir dos políciais após o assédio, o homem teria pulado no rio Tâmisa para fugir dos policiais, mas foi preso logo em seguida.

De acordo com as vítimas, Adeshine se aproximou pelas costas e encostou nelas, com os órgãos genitais à mostra. Ele nega que tenha assediado a dupla e diz que estava no local apenas para ver a rainha.

O homem foi detido sob custódia na sexta-feira depois de comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster. O juiz decidiu mantê-lo preso.

Um magistrado do tribunal não concedeu fiança a Adeshine, mantendo-o sob custódia antes de sua próxima aparição no Southwark Crown Court, no dia 14 de outubro.