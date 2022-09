Homem foi detido no chão pelos policiais - Reprodução/New York Post

Publicado 17/09/2022 09:08

A polícia de Londres prendeu um homem que tentou se aproximar do caixão da rainha Elizabeth II, nesta sexta-feira, 16, em Westminster Hall. O caso aconteceu por volta das 22h, no horário local. A monarca morreu no último dia 8, aos 96 anos.



O suspeito saiu da fila, subiu os degraus do catafalco e tocou no caixão antes de ser detido pela Polícia Metropolitana, informou o jornal "The Guardian". Imagens da transmissão da cerimônia mostram o momento em que oficiais de segurança prendem o suspeito no chão enquanto outras pessoas da fila observam chocadas.



“O Comando de Proteção Parlamentar e Diplomática deteve um homem em Westminster Hall após um distúrbio”, disse a Scotland Yard, polícia londrina. Ele foi “preso por um crime sob a Lei de Ordem Pública e está atualmente sob custódia”, continuou o comunicado.





Ainda na sexta-feira, 16, um outro homem foi O caso aconteceu no segundo dia em que o público foi convidado a visitar o caixão da rainha. Pessoas aguardavam por cerca de 12 horas no momento da ação, que ocorreu poucas horas depois que o rei Carlos III, a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward ficaram de vigília ao lado do caixão.Ainda na sexta-feira, 16, um outro homem foi preso por assediar sexualmente duas mulheres que também esperavam na fila