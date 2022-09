Acidente aconteceu nesta terça-feira, 20, em Trzebinia, sul do país - Divulgação/Corpo de Bombeiros da Polônia

Acidente aconteceu nesta terça-feira, 20, em Trzebinia, sul do paísDivulgação/Corpo de Bombeiros da Polônia

Publicado 21/09/2022 11:52 | Atualizado 21/09/2022 13:05

Polônia - Uma cratera de 10 metros de profundidade e 20 de largura se abriu em um cemitério na manhã desta terça-feira, 20, em Trzebinia, sul da Polônia. De acordo com o governo local, foram 'engolidas' 40 sepulturas e restos mortais de 61 pessoas. O Corpo de Bombeiros trabalhou durante o dia na ocorrência e fez o isolamento da área.

De acordo com a corporação, não havia visitantes no local durante o momento do acidente. Este já é o oitavo episódio que acontece nos últimos meses na região alvo de mineração no século XIX. O cemitério fica em um local reservado, sem residências nas proximidades, e não permite o acesso de pessoas externas.

Segundo o governo de Trzebinia, novos eventos semelhantes podem acontecer. "Certamente não são momentos fáceis para as pessoas cujos parentes foram enterrados na área", lamentou o governador, Lukasz Kmita.

A administração afirmou à imprensa local que está monitorando a situação e que vai relatar as ações tomadas. Em entrevista, Kmita informou que vai mapear as regiões potencialmente perigosas para minimizar os riscos de novos eventos. A autoridade solicitou que a empresa responsável pela reestruturação de minas faça levantamentos do solo para reconstruir o espaço.

"Estamos com as famílias que perderam seus parentes pela segunda vez. Faremos tudo o que pudermos para restaurar os locais de sepultamento de forma digna", disse o líder religioso responsável pelo cemitério, Lukasz Michalczewski.

Informações funerárias das pessoas não foram perdidas porque estão em um banco de dados da igreja da cidade. Ainda de acordo com o governo local, os familiares vão poder entrar com pedidos de indenização.