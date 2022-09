Rainha da Dinamarca Margrethe II - Reprodução

Publicado 21/09/2022 10:49 | Atualizado 21/09/2022 11:01

A soberana de 82 anos, três vezes vacinada e que já teve coronavírus em fevereiro, testou positivo na terça-feira, 20, anunciou o tribunal em comunicado.

"As atividades da rainha esta semana foram canceladas", informou o palácio, sem dar mais detalhes sobre seu estado de saúde.

No trono desde 14 de janeiro de 1972, Margrethe II é, desde a morte de Elizabeth II , a única rainha da Europa e monarca com mais tempo de reinado do continente. No mundo, apenas o sultão de Brunei supera em quatro anos de reinado.