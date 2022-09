Primeiro-ministro japonês Fumio Kishida - AFP

Publicado 20/09/2022 21:49 | Atualizado 20/09/2022 21:52

Tóquio - Um homem foi levado inconsciente ao hospital depois de atear fogo a si mesmo nesta quarta-feira (21, noite de terça no Brasil) em Tóquio, perto do gabinete do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, informou a imprensa local.

O canal Asahi e o jornal Yomiuri Shimbun indicaram que o homem expressou sua oposição ao funeral de Estado em honra ao ex-primeiro-ministro assassinado Shinzo Abe. A polícia e o gabinete do primeiro-ministro se recusaram a comentar as informações.