Homem destrói loja com machado Reprodução/Twitter

Publicado 20/09/2022 20:23 | Atualizado 20/09/2022 20:24

Nova York - Um homem ameaçou pessoas e quebrou uma loja do McDonald's com um machado, em Nova York. As filmagens mostram Michael Palacios, de 31 anos, bastante nervoso e três clientes do estabelecimento tentando contê-lo.

Enquanto buscava se soltar, o homem socou um dos rapazes que o tentava acalmar. Depois disso, os outros dois clientes partiram para cima de Michael, que foi até a mochila e pegou o machado.

Veja o vídeo:

Another day in nyc pic.twitter.com/OCOPIkIzuO — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) September 17, 2022

De acordo com relatos de testemunhas ao jornal New York Post, o homen estava irritado por ter sido rejeitado por uma mulher.

"Ele brigou com uma garota, e então ela o rejeitou. Ela não queria falar com ele. Ele continuou indo até ela... Foi quando os caras com quem ela estava entraram e começaram a discutir", disse Ruben, um motorista de entrega do Uber Eats.

A testemunha também afirmou que o homem estava "com cheiro de álcool".

De acordo com o jornal nova-iorquino, o suspeito fugiu da loja em sua bicicleta. Porém, foi pego por policiais do Departamento de Polícia de Nova York.