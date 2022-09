Presidente da França pediu para que os responsáveis sejam julgados pela guerra - AFP

Publicado 20/09/2022 17:13

O presidente da França, Emmanuel Macron, dirigiu críticas à Rússia e insistiu por uma solução para a guerra na Ucrânia, durante discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, 20. Em sua fala, Macron considerou a presença russa no país vizinho como "ilegal" e pediu a retirada das tropas russas, mas disse que tem dialogado com Moscou e pretende continuar a fazer isso, a fim de buscar uma solução.

Macron disse que a França "condena a violação de um Estado soberano" e pediu inclusive que sejam julgados os responsáveis pela guerra na Ucrânia. Segundo ele, a Rússia precisa reconhecer que "não pode impor sua vontade militarmente". Ele pediu aos membros da ONU que "não sejam surdos". "Vocês são favoráveis à lei do mais forte? Ou da impunidade?", questionou. E pediu ao Conselho de Segurança que se posicione "claramente" em relação ao assunto. A própria Rússia e a China, aliada de Moscou, são integrantes permanentes do Conselho de Segurança, com poder de veto no órgão.

O presidente francês também disse que o mundo deve aprender com a pandemia sobre a importância de sistemas de saúde fortes para enfrentar emergências do tipo. E defendeu que sejam mantidos compromissos assumidos anteriormente, como na frente ambiental com o Acordo de Paris.