Gorjeta de $ 3 mil foi deixada em uma conta que custou apenas $ 13Reprodução/TV WNep

Scranton - Um homem que deu uma gorjeta de $ 3 mil para uma garçonete, o equivalente a cerca de R$ 15 mil, pediu o dinheiro de volta ao estabelecimento Alfredo's Pizza Cafe. O caso aconteceu em Scranton, cidade localizada no Estado americano de Pensilvânia, nos Estados Unidos.

A recheada gorjeta foi dada por Eric Smith, em uma conta no valor de R$ 13, na qual o pedido foi apenas um salgado, no início de julho.

Na época, a garçonete beneficiada, Mariana Lambert, disse ao canal estadunidense "TV WNep" que estava surpresa e feliz com o ato. "Realmente significou muito para mim, porque todo mundo está passando por coisas (após a pandemia). Realmente tocou meu coração. Ainda não consigo acreditar. Ainda estou em choque", relatou.

Eric Smith não mora no local, mas viaja para diferentes lugares, deixando gorjetas como a que deixou para Mariana. De acordo com ele, a ação é parte da tendência das redes sociais chamada 'Gorjetas para Jesus'.

Os funcionários do Alfredo's ficaram chocados com o gesto e, a princípio, ficaram desconfiados de se era real ou não. "Nós verificamos o cartão dele e tudo foi aprovado. Pegamos sua identidade e tiramos fotos de tudo. Eles esperaram um pouco para ter certeza de que era legítimo e passaram o valor, e acabou sendo real", disse Lambert.



O gerente Zachary Jacobson disse que "é bom que as pessoas estejam notando as pessoas na indústria de restaurantes porque é um trabalho muito árduo e muitos não entendem o aspecto da falta de pessoal. É definitivamente bom saber que tem gente se envolvendo e ajudando outras pessoas assim".

No entanto, o que parecia um sonho, foi aos poucos se tornando um pesadelo. Pouco tempo depois, Eric Smith decidiu pedir o dinheiro de volta. "Há pouco mais de um mês, recebemos uma informação de que Eric estava contestando a cobrança do cartão pela gorjeta que ele deixou", disse o gerente Zachary Jacobson em entrevista ao mesmo canal no dia 13 de setembro.

O gerente do Alfredo's, acreditando que se tratava de um mal-entendido, entrou em contato com Smith. O estabelecimento já havia pago à Mariana o dinheiro da gorjeta, e acabou "perdendo" $ 3 mil. "Nós pensamos que alguém estava realmente tentando fazer uma coisa boa. E agora estamos uns três meses depois? Nem isso, e não há dinheiro nenhum", desabafou Jacobson.

Jacobson diz que eles estavam se comunicando com Smith pelo Facebook, mas que em um momento, ele parou de responder as mensagens. Agora, o restaurante leva o caso à Justiça. "Infelizmente, tivemos que apresentar queixa através do escritório do magistrado porque agora estamos sem dinheiro neste momento. E ele nos disse para processar então é isso que vamos acabar fazendo", explicou o gerente.



Jacobson espera que haja provas suficientes para que um juiz decida em seu favor, mas isso não muda a tristeza por algo que deveria ser positivo. "Espero que ele assuma suas ações e pague, porque ele não deveria ter feito isso se esse fosse o resultado final", comentou.



A "TV WNep" informou que tentou contato com Eric Smith, mas ele disse que não estava disponível para falar no momento, apenas "em uma data posterior".