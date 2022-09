Ativistas e iranianos residentes nos Estados Unidos se mobilizaram em Nova York em protesto pela morte da jovem Misha Amini - AFP

Publicado 22/09/2022 12:36 | Atualizado 22/09/2022 12:44

Washington - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a autoridades da chamada "Política da Moralidade" do Irã, acusada pelo órgão americano de serem responsáveis pela morte de Mahsa Amini , uma mulher iraniana de 22 anos que foi presa sob acusação de mau uso do hijabe.

A morte de Amini desencadeou uma onda de protestos populares no Irã. A "Polícia da Moralidade do Irã comete abuso e violência contra mulheres iranianas e viola direitos de protestantes pacíficos", acusam os EUA.

Entre as autoridades punidas estão o chefe do órgão iraniano, Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi, e o ministro de Inteligência do país, Esmail Khatib.

Como resultado das sanções, eles terão "bens e interesses" nos EUA confiscados pelo Tesouro americano. Também podem ser miradas "pessoas que se envolvam em certas transações com os indivíduos ou entidades" listadas.