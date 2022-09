Tempo de espera é por causa da necessidade de autorizações sanitárias e devido à demanda - Reprodução/AFP

Publicado 22/09/2022 14:25

A Pfizer anunciou, nesta quinta-feira, 22, que vai oferecer aos países de renda baixa e média a possibilidade de comprar até seis milhões de tratamentos contra a covid-19, alguns a preço de custo, por meio do Fundo Global. Os tratamentos estarão disponíveis para 132 países a partir do fim do ano, devido à necessidade de autorizações sanitárias e por causa da demanda, informou a farmacêutica em comunicado.

Os tratamentos contra a covid-19 serão comercializados sob o nome de Paxlovid. Para os países mais pobres, o produto será oferecido a preço de custo. Nos países de renda mais alta, a oferta terá preços diferenciados. O grupo farmacêutico fechou acordos de licenciamento que permitem que 38 laboratórios fabriquem uma versão genérica e mais barata desses medicamentos para 95 países.

Em acordo similar com a Unicef, a Pfizer anunciou a disponibilização de quatro milhões de doses do tratamento em abril deste ano. O Fundo Global foi criado para combater o HIV, a tuberculose e a malária e, desde 2020, também está envolvido na luta contra o coronavírus.

Impulsionados pelas vendas de sua vacina anticovid e do Paxlovid, os lucros da Pfizer aumentaram recentemente e devem atingir US$ 54 bilhões este ano. A empresa voltou a registrar um lucro líquido de quase US$ 10 bilhões no segundo trimestre.