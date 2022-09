Mette Frederiksen disse que o ato não representa um ataque à Dinamarca, pois se deu em águas internacionais - Internet/Reprodução

Mette Frederiksen disse que o ato não representa um ataque à Dinamarca, pois se deu em águas internacionaisInternet/Reprodução

Publicado 27/09/2022 17:11

A primeira-ministra da Dinamarca, Metter Frederiksen, afirmou que seu governo vê os vazamentos de gás de uma ilha dinamarquesa no Mar Báltico como "ações deliberadas". Questionado se foi um ataque à Dinamarca, Frederiksen respondeu nesta terça-feira, 27, que os vazamentos aconteceram em águas internacionais e "a resposta é, portanto, não".

Explosões sacudiram o Mar Báltico antes que os vazamentos incomuns fossem descobertos em dois dutos de gás natural que correm debaixo d'água da Rússia para a Alemanha. Alguns líderes e especialistas europeus apontam para uma possível sabotagem durante um impasse energético com a Rússia provocado pela guerra na Ucrânia.

"Podemos ver claramente que este é um ato de sabotagem, um ato que provavelmente significa um próximo passo de escalada na situação com a qual estamos lidando na Ucrânia", disse Morawiecki.

A extensão dos danos significa que é improvável que os gasodutos Nord Stream sejam capazes de transportar qualquer gás para a Europa neste inverno, mesmo que haja vontade política de colocá-los on-line, disseram analistas do Eurasia Group. A Rússia interrompeu os fluxos no oleoduto Nord Stream 1 de 1.224 quilômetros (760 milhas) durante a guerra, enquanto a Alemanha os impediu de iniciar no paralelo Nord Stream 2.

"Dependendo da escala do dano, os vazamentos podem até significar o fechamento permanente de ambas as linhas", escreveram os analistas Henning Gloystein e Jason Bush. Eles observaram que os dutos submarinos são projetados de forma a não serem danificados acidentalmente e os vazamentos são raros.

Puck Nielsen disse sobre uma possível sabotagem que "tecnicamente falando, isso não é difícil. Requer apenas um barco. Requer alguns mergulhadores que saibam manejar dispositivos explosivos." "Mas acho que se olharmos para quem realmente se beneficiaria de distúrbios, mais caos no mercado de gás na Europa, acho que há basicamente apenas um ator agora que realmente se beneficia de mais incerteza, e esse é a Rússia", disse ele.