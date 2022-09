Desde o começo do ano, a queda da moeda britânica frente ao dólar passou de 20% - Reprodução

Publicado 27/09/2022 17:33

A libra esterlina se recuperou nesta terça-feira, 27, frente ao dólar após ter caído na véspera a um mínimo histórico em reação a um plano de redução de impostos e austeridade do governo conservador de Liz Truss, que gera temores de uma recessão.

"Isto é a calmaria depois da tempestade", destacou Russ Mould, analista da AJ Bell, pedindo cautela.

A moeda britânica registrava alta de 0,65%, a 1,0758 dólar, por volta das 14h30 GMT (11h30 em Brasília), distanciando-se do mínimo histórico alcançado na véspera: US$ 1,0350.

No entanto, continuava perdendo mais de 4% em relação à sexta-feira, dia em que o Executivo conservador anunciou medidas contra a crise do custo de vida, contidas em um maciço plano de ajuda para pagar as contas de energia, que será financiado com mais dívida pública e acompanhado de importantes reduções de impostos.

Desde o começo do ano, a queda da libra frente ao dólar passou de 20%.

Em um sinal da desconfiança dos mercados com relação aos ativos britânicos, a rentabilidade da dívida pública britânica a dez anos, que sobe quando a demanda cai, alcançou um novo máximo desde o de 2008, devido à crise financeira, situando-se a 4,39%.

A taxa de endividamento público no curto prazo no Reino Unido superou a da Grécia, em outro sinal da preocupação dos investidores com a economia britânica.