Aluno de 15 anos pertencia a uma casta considerada inferior na Índia - Pixabay

Publicado 27/09/2022 18:17 | Atualizado 27/09/2022 18:19

Nova Delhi - Um professor está sendo acusado na Índia de espancar um aluno até a morte depois do jovem cometer um erro de ortografia em uma prova. O aluno morreu nesta segunda-feira (26).

Nikhil Dohre, que estava no ensino médio, foi agredido com uma vara e também foi golpeado com chutes até ficar inconsciente. Ele tinha 15 anos e veio a óbito em um hospital do norte do estado indiano de Uttar Pradesh.

Uma série de protestos eclodiram no distrito de Auraiya, onde o incidente ocorreu, após ser noticiada a morte do garoto. A multidão exigiu a prisão do professor e cerca de 12 manifestantes foram detido. O docente está foragido.

Sistema de castas na Índia

Outro fator que vem fazendo com que o crime ganhe ainda mais repercusão é o fato de Nikhil Dohre pertencer a uma casta considerada inferior à do professor que o agrediu após o erro no exame.

O aluno de 15 anos pertencia à casta Dalit, que significa "intocável". Essa porção representa entre 15% e 18% da população total indiana e sofre historicamente ataques vindos das outras camadas sociais.

Os crimes discriminatórios contra a casta do aluno morto pelo professor aumentaram de 9,4% na Índia entre 2019 e 2020, segundo dados do National Crime Records Bureau. Em 2019 foram registrados 45.961 casos, contra 50.291 em 2020.