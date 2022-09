Robert Cormier morre aos 33 anos - Reprodução do Instagram

Robert Cormier morre aos 33 anosReprodução do Instagram

Publicado 28/09/2022 11:08 | Atualizado 28/09/2022 11:15

Rio - Robert Cormier morreu aos 33 anos, na última sexta-feira, no Canadá. A notícia sobre o falecimento do ator de "Heartland"e "Slasher" só foi divulgada na noite desta terça-feira pela revista "People". Irmã do artista, Stephanie, disse ao "The Hollywood Reporter" que ele faleceu em um hospital de Etobicoke, Ontário, devido a ferimentos sofridos em uma queda.

"Robert era um atleta, um ator e um grande irmão. Ele tinha uma paixão por ajudar os outros e estava sempre procurando alcançar mais. Ele gostava de noites de cinema com sua família e admirava muito seu pai. Ele impactou muitas pessoas ao longo de sua vida, seja família, companheiros de equipe e amigos. A memória de Rob viverá através de sua paixão pela arte e cinema; assim como suas três irmãs que significavam o mundo para ele", informa o obituário de Robert.

A emissora UPtv, que exibe "Heartland", homenageou Cormier através do Instagram. "Robert Cormier, também conhecido como o Finn de Heartland, era um talento incrível, se foi cedo demais. Estamos profundamente tristes ao saber de sua morte. Nossas sinceras condolências vão para seus amigos, familiares e colegas de trabalho."







A conta oficial da série no Instagram também lamentou a morte do ator. "Estamos profundamente tristes ao saber da morte de Robert Cormier. Ele era um membro amado do elenco de Heartland nas duas últimas temporadas. Em nome do elenco e da equipe de Heartland, nossos pensamentos estão com ele e sua família, que pediram privacidade durante esse período difícil".









O ator deixa seus pais Robert e Lisa, suas irmãs Brittany, Krystal e Stephanie, sua avó Joanne e tias, tios e primos.