Autoridades de países escandinavos informaram na terça-feira que foram identificados dois vazamentos no gasoduto Nord Stream 1, no Mar Báltico , um na zona econômica da Dinamarca, e outro na Suécia, horas após uma queda de pressão.Explosões submarinas foram registradas antes que os vazamentos fossem detectados, de acordo com Bjorn Lund, especialista em sismologia da Universidade de Uppsala, na Suécia. Ele atribuiu o fato a possíveis detonações.A Rússia disse ontem que estava "extremamente preocupada" com os vazamentos" e não descartava a hipótese de sabotagem. Já o governo da Ucrânia declarou que as explosões foram deliberadas, um "ataque terrorista" planejado por Moscou contra a União Europeia.