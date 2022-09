Biden ameaçou fazer uma investigação sobre a exploração, se os valores subirem após a tempestade - AFP

Publicado 28/09/2022 18:59 | Atualizado 28/09/2022 19:02

O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou a indústria do petróleo contra o aumento dos preços da gasolina em resposta ao furacão Ian nesta quarta-feira, 28. E ameaçou fazer uma investigação sobre a exploração, se os preços subirem após a tempestade.



"Não. Deixe-me repetir. Não. Não use isso como desculpa para aumentar os preços da gasolina ou extorquir o povo americano", disse Biden. "Este pequeno impacto temporário da tempestade na produção de petróleo não oferece desculpa, nenhuma desculpa para aumentos de preços na bomba. Nenhuma", disse ele.

"Se as empresas de gás tentarem usar essa tempestade para aumentar os preços na bomba, pedirei às autoridades que verifiquem se está acontecendo manipulação de preços", completou Biden.



Biden novamente pediu aos moradores da Flórida que prestem atenção aos conselhos das autoridades locais e levem a sério a ameaça do furacão. "Esta tempestade é incrivelmente perigosa, para dizer o óbvio. É uma ameaça à vida. Você deve obedecer a todos os avisos e instruções das autoridades de emergência. Não tome nada como garantido. Use o julgamento deles, não o seu", disse ele.