Autoridades abriram uma investigação para entender as causas do incêndioReprodução/Rede Social

Publicado 28/09/2022 14:11

China - Pelo menos 17 pessoas morreram e três ficaram feridas em um incêndio na China, nesta quarta-feira, 28, dentro de um restaurante na cidade de Changchun, nordeste do país. De acordo com informações das autoridades locais, o acidente aconteceu às 12h40 (1h40 de Brasília) em um estabelecimento na capital da província de Jilin, disse o governo em um comunicado.

"Os bombeiros compareceram imediatamente ao local e as operações de resgate terminaram às 15h00", diz a nota divulgada em uma rede social. As autoridades acrescentam ainda que "os feridos foram levados para o hospital e os procedimentos foram iniciados para os falecidos".

Os gerentes do restaurante estão sendo interrogados, e o governo anunciou a abertura de uma investigação para determinar as causas do incêndio. Embora a China tenha avançado na conscientização sobre o combate a incêndios e no cumprimento das normas de segurança, os acidentes continuam frequentes.

Neste mês, um grande incêndio destruiu um edifício de 218 metros de altura na cidade chinesa de Changsha, no centro do país. Segundo os bombeiros, vítimas não foram registradas.