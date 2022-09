Quase 42% dos adultos americanos são tecnicamente obesos - Tim Sloan/AFP

Publicado 28/09/2022 12:23

A Casa Branca anunciou, nesta quarta-feira (28), que grandes corporações de alimentos, incluindo a gigante do fast-food Burger King, comprometeram-se a investir bilhões de dólares em uma estratégia nacional para acabar com a fome e a obesidade nos Estados Unidos.

O compromisso do setor privado foi revelado durante a conferência "Fome, Nutrição e Saúde", que reuniu líderes governamentais, acadêmicos e ativistas com "o objetivo de acabar com a fome e reduzir as doenças relacionadas à dieta nos Estados Unidos até 2030".

O governo do presidente Joe Biden classificou a reunião como a primeira grande cúpula da Casa Branca sobre alimentos desde que Richard Nixon assumiu o cargo, há mais de meio século.

Quase 42% dos adultos americanos são tecnicamente obesos, e cerca de 10% das famílias americanas têm insegurança alimentar, de acordo com as últimas estatísticas do governo.

As autoridades disseram à imprensa que os US$ 8 bilhões prometidos pelos setores público e privado incluem contribuições de mais de 100 organizações, desde hospitais a empresas de tecnologia e atores da indústria de alimentos.

"Todos fizeram compromissos ousados e, em alguns casos, de mudança de paradigma que vão melhorar significativamente a nutrição, promover a atividade física e reduzir a fome e as doenças relacionadas à dieta nos próximos sete anos", disse um funcionário.

A Associação Nacional de Restaurantes ampliará um projeto destinado a fazer com que as crianças comam alimentos mais saudáveis para 45.000 estabelecimentos, incluindo redes como o Burger King.

Entre os compromissos não financeiros apresentados nesta quarta-feira, 28, está, por exemplo, a promessa da gigante de alimentos Danone de reduzir o teor de açúcar dos produtos infantis.