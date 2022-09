Rapper Coolio morre aos 59 anos em Los Angeles, na Califórnia - Reprodução Internet

Publicado 29/09/2022 08:18 | Atualizado 29/09/2022 08:26

Rio - O rapper Coolio, de 59 anos, morreu nesta quarta-feira, em Los Angeles, na Califórnia. De acordo com o "TMZ", o cantor estava visitando um amigo na ocasião de sua morte. Paramédicos acreditam que ele tenha sofrido uma parada cardíaca, mas a causa oficial ainda não foi determinada.

O empresário do artista afirmou que Coolio foi ao banheiro da casa de seu amigo e não retornou. O homem, então, continuou a chamar por ele, até que conseguiu entrar no local e o encontrou deitado no chão. Ele acionou os paramédicos, que constataram a morte do artista.

Coolio ficou conhecido na cena do hip hop no final dos anos 1980, mas o auge de seu sucesso aconteceu em 1995 com a música "Gangsta's Paradise", que ele gravou para a trilha sonora do filme "Mentes Perigosas", estrelado Michelle Pfeiffer.