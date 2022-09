Casas ficaram inundadas com a tempestade - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 29/09/2022 07:55

O furacão Ian, uma das tempestades mais poderosas já registradas nos Estados Unidos, inundou o sudoeste da Flórida nesta quarta-feira, 28, transformando ruas em rios, cortando a energia para 1,8 milhão de pessoas e ameaçando danos catastróficos no interior.Um escritório do xerife costeiro informou que estava recebendo muitas ligações de pessoas presas em casas inundadas. Pessoas desesperadas postaram no Facebook e em outras redes sociais, implorando por resgate para si ou para seus entes queridos. Alguns vídeos mostraram água coberta de detritos caindo em direção aos beirais das casas.O centro do furacão atingiu a costa perto de Cayo Costa, uma ilha barreira a oeste da densamente povoada Fort Myers. À medida que se aproximava, a água escoou de Tampa Bay. tempestade de categoria 4 chegou à costa com ventos de 241 km/h. Mais de 1,8 milhão de residências e empresas na Flórida estavam sem eletricidade, de acordo com PowerOutage.us. Quase todas as casas e empresas em três condados estavam sem energia.