Mundo & Ciência

Rainha Elizabeth II morreu de ‘velhice’, mostra atestado de óbito

Monarca faleceu no dia oito de setembro em sua residência particular, no Castelo de Balmoral, na Escócia; sepultamento foi realizado no dia 19

Publicado 29/09/2022 12:27 | Atualizado há 3 horas