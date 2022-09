Papa Francisco destacou os anos de dedicação de dom Cláudio Hummes ao trabalho pastoral - ANDREAS SOLARO / AFP

O papa Francisco intercedeu junto à Rússia para acelerar a libertação de cerca de 300 prisioneiros ucranianos — revelou o sumo pontífice, em uma conversa com os jesuítas realizada no Cazaquistão e publicada nesta quinta-feira, 29. A conversa aconteceu no dia 15 de setembro, com um grupo de cerca de 20 religiosos e foi publicada pela revista jesuíta italiana Civilta Cattolica.

O pontífice disse que, para isso, recebeu um grupo de "enviados ucranianos" no Vaticano. "Também vieram um chefe militar encarregado da troca de prisioneiros e um assessor religioso do presidente (Volodimir) Zelensky. Dessa vez, eles me trouxeram uma lista de mais de 300 prisioneiros", afirmou o papa.

"Eles me pediram que fizesse alguma coisa para conseguir uma troca. Liguei imediatamente para o embaixador russo para ver se algo podia ser feito, se uma troca de prisioneiros poderia ser agilizada", contou.

A publicação dessas declarações aos religiosos que trabalham, sobretudo, na Rússia e em Belarus, ocorre uma semana após o anúncio da maior troca de prisioneiros militares entre Ucrânia e Rússia desde o início da guerra.

O papa também falou de sua visita à embaixada russa no Vaticano no dia seguinte ao início da invasão da Ucrânia no final de fevereiro.

"Disse ao embaixador que gostaria de falar com o presidente (Vladimir) Putin, mas com a condição de que ele me deixasse uma pequena janela aberta para o diálogo", confessou o papa.

Desde 24 de fevereiro, início do conflito, a Santa Sé tenta manter um delicado equilíbrio diplomático com os dois países, condenando uma guerra "cruel e sem sentido", sem romper abertamente com a Rússia.

"Aqui, a vítima desse conflito é a Ucrânia. Me proponho a refletir sobre por que essa guerra não foi evitada. E a guerra é como um casamento, de certa forma. Para entendê-la, é preciso investigar a dinâmica que desencadeou o conflito. Há fatores internacionais que contribuíram para provocar a guerra", explicou aos jesuítas.