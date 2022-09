Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte - Reprodução

Publicado 29/09/2022 11:11

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico, informou nesta quinta-feira,29, o Exército sul-coreano, no terceiro lançamento de Pyongyang, em menos de uma semana , que ocorreu horas depois de a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deixar a Coreia do Sul."A Coreia do Norte disparou um míssil balístico no Mar do Leste", disse o Estado-Maior Conjunto de Seul em comunicado, referindo-se ao mar mais conhecido como Mar do Japão.A guarda costeira do Japão também confirmou o lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte, citando informações do ministério da Defesa japonês.Na Coreia do Sul, Harris visitou a zona desmilitarizada na fronteira com o Norte como parte de sua viagem para reforçar sua aliança de segurança com Seul.