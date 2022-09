Presidente russo Vladimir Putin - AFP

Publicado 29/09/2022 09:45 | Atualizado 29/09/2022 11:11

O presidente russo Vladimir Putin começará nesta sexta-feira, 30, a anexar formalmente 15% do território ucraniano , presidindo uma cerimônia de assinatura no Kremlin para adicionar quatro regiões ucranianas — cerca de 15% do território — à Rússia."Uma cerimônia de assinatura de acordos sobre a entrada de novos territórios na Federação da Rússia acontecerá amanhã (sexta-feira) às 15h (9h de Brasília) no Kremlin", afirmou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov. "Vladimir Putin pronunciará um discurso no evento", acrescentou.O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 29, depois da organização de "referendos" de anexação em quatro regiões da Ucrânia controladas parcialmente por Moscou : Donetsk e Lugansk no leste, Kherson e Zaporizhzhia no sul. A Rússia anexou em 2014 a península da Crimeia (sul), o que também não foi reconhecido pela comunidade internacional.A união dos territórios ucranianos representa uma escalada na ofensiva da Rússia. Várias autoridades e analistas russos afirmaram que, quando estas áreas forem anexadas e consideradas por Moscou como parte de seu território, a Rússia poderá usar armas nucleares para "defendê-las".

Os referendos foram criticados por Ucrânia e Ocidente, que não reconhecerão as anexações. Os países do G-7 também prometeram nunca reconhecer os resultados . Os EUA citaram uma resposta "rápida e severa" por meio de sanções econômicas adicionais às anexações . A China, aliada importante da Rússia, não criticou abertamente os referendos, mas pediu o respeito à "integridade territorial de todos os países".O que pode complicar as reivindicações de Putin é o fato de a Rússia não controlar totalmente nenhuma das quatro regiões. Mesmo assim, autoridades russas nas áreas ocupadas se comprometeram a oferecer passaportes, pagar assistência social, remédios gratuitos e contas de telefone mais baratas.Na prática, Moscou passaria a considerar as quatro regiões como parte de seu próprio território, tornando uma agressão ucraniana a essas áreas um ataque à Rússia, o que abriria as portas para uma resposta mais violenta — que poderia incluir o uso de armas nucleares."A situação legal mudará radicalmente do ponto vista do direito internacional e isto também terá consequências sobre a segurança nestes territórios", admitiu o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.Os ucranianos temem que uma consequência da anexação seja o recrutamento forçado para o Exército russo contra seu próprio país. Em partes de Luhansk e Donetsk, regiões ocupadas pela Rússia desde 2014, isso já acontece.