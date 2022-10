Estado-Maior Conjunto do Japão afirmou que oito caças japoneses e quatro americanos participaram do exercício no espaço aéreo a oeste da região de Kyushu - Reprução

Estado-Maior Conjunto do Japão afirmou que oito caças japoneses e quatro americanos participaram do exercício no espaço aéreo a oeste da região de KyushuReprução

Publicado 04/10/2022 12:14 | Atualizado 04/10/2022 15:23

Aeronaves militares japonesas e americanas realizaram um exercício conjunto em resposta ao lançamento de um míssil balístico norte-coreano nesta terça-feira , 4, disseram autoridades japonesas.

O Estado-Maior Conjunto do Japão afirmou que oito caças japoneses e quatro americanos participaram do exercício no espaço aéreo a oeste da região de Kyushu.

"À medida que o ambiente de segurança em torno do Japão se torna cada vez mais complicado, incluindo o lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte que sobrevoou o Japão, as Forças de Autodefesa e os militares dos EUA realizaram um exercício conjunto", detalhou o Estado-Maior Conjunto em comunicado.

As forças "confirmaram sua prontidão e demonstraram, tanto em casa quanto no exterior, a firme determinação do Japão e dos Estados Unidos em lidar com qualquer situação", acrescentou.

O anúncio veio logo após o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, conversar com o chefe do comando americano da região do Indo-Pacífico, o almirante John Aquilino.

"Estamos tomando medidas rápidas", disse Kishida a repórteres, afirmando que Tóquio e Washington "decidiram realizar um exercício conjunto", sem acrescentar detalhes.

Kishida indicou que manteria conversas telefônicas com o presidente dos EUA, Joe Biden, "para reafirmar a forte coordenação entre os líderes do Japão e dos Estados Unidos".

É a primeira vez que um míssil norte-coreano é disparado contra o Japão em cinco anos. Isso causou a ativação de um sistema de alerta de emergência que alertou a população de várias regiões do Japão para se refugiarem. O míssil caiu no mar sem causar ferimentos ou danos.