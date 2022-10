Medida forçará Apple a abandonar a entrada 'lightining' para seus modelos de iPhone - Reprodução/Getty Images

Publicado 04/10/2022 13:12

O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira (4) uma lei que impõe um carregador universal, com entrada USB-C, para smartphones, tablets e dispositivos portáteis a partir do final de 2024, uma medida que obrigará a Apple a modificar seus modelos.

O regulamento foi aprovado por maioria esmagadora de 602 votos a favor e 13 contra, com oito abstenções. A medida forçará a Apple a abandonar a entrada específica para seus modelos de iPhone, chamada Lightning.

De acordo com a legislação aprovada, a partir da implementação do regulamento, os aparelhos portáteis poderão ser vendidos com ou sem carregador, para dar ao consumidor a possibilidade de usar cabos que já possui em casa, sem pagar por um novo.

Durante as discussões, os eurodeputados argumentaram que a adoção de um modelo de carregador universal reduzirá a montanha de carregadores obsoletos descartados todo ano e reduzirá os custos para os consumidores.

Espera-se que a mudança economize pelo menos 200 milhões de euros (195 milhões de dólares) por ano e reduza mais de 1.000 toneladas de lixo eletrônico anualmente na UE, disse a comissária europeia de Concorrência, Margrethe Vestager.

A Apple resistiu energicamente às medidas para padronizar as entradas de carregamento para celulares e dispositivos portáteis, alegando que tal legislação prejudicaria a inovação tecnológica.

No entanto, os usuários dos modelos mais recentes do iPhone reclamam que a entrada Lightning é capaz de transferir dados em apenas uma fração da velocidade do USB-C.

O regulamento aprovado nesta terça-feira pelo Parlamento Europeu deve ser aplicado integralmente no prazo de dois anos para celulares, tablets, câmeras digitais, caixas de som portáteis, consoles portáteis de videogames e leitores eletrônicos, entre outros.

Determina que, uma vez publicada a lei no Diário Oficial da União Europeia, os países do bloco terão um prazo de 12 meses para adequar sua legislação interna e mais 12 meses para tornar obrigatória sua aplicação.

O projeto de um carregador universal tem sido alvo de exaustivas negociações e várias tentativas frustradas nos últimos anos, diante da feroz oposição da Apple. Finalmente, em junho foi possível encadear um acordo majoritário que permitiu sua aprovação nesta terça-feira, 4. Espera-se que a medida da UE tenha repercussões no mundo todo.

Os 27 países da União Europeia abrigam 450 milhões de pessoas que estão entre os consumidores mais ricos do mundo. Portanto, as mudanças regulatórias para o bloco muitas vezes impulsionam a adoção de padrões globais.