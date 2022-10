Segundo a polícia, 20 pessoas foram resgatadas - Reprodução/Twitter

Publicado 05/10/2022 09:49

Índia - Pelo menos 25 pessoas morreram em um acidente de ônibus no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, informou a polícia local nesta quarta-feira, 5. O coletivo levava convidados para um casamento quando perdeu o controle e caiu de um penhasco de 500 metros com 45 pessoas a bordo.

"Vinte pessoas foram resgatadas", disse o comandante da polícia Ashok Kumar à AFP. O primeiro-ministro, Narendra Modi, afirmou que o governo dará "toda assistência possível aos sobreviventes".

O veículo viajava por uma estrada sinuosa nas montanhas da região quando derrapou e caiu no desfiladeiro. Os acidentes de trânsito são frequentes na Índia, onde a cada ano mais de 150.000 pessoas morrem nas estradas.

De acordo com as estatísticas oficiais, os números representam a média de 400 vítimas fatais por dia. Especialistas alertam ainda que os acidentes podem ser ainda mais frequentes, revelando uma subnotificação nos registros.