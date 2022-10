Cuba legaliza casamento gay com 66,85% dos votos - Reprodução

Publicado 04/10/2022 20:38

A autoridade eleitoral cubana anunciou oficialmente nesta terça-feira, 4, os resultados definitivos sobre o novo Código das Famílias, que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a barriga solidária.

No referendo, a opção "Sim" venceu com 66,85% dos votos, enquanto o "Não" obteve 33,15%, apontou Alina Balseiro, presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CEN), em coletiva de imprensa.

A participação foi de 74,12% do recenseamento eleitoral, a menor registrada em um referendo. Em 2019, 90,15% dos convocados às urnas participaram do referendo que aprovou a nova Constituição do país.

O novo código, que substitui o de 1975, é um dos mais progressistas da América Latina em matéria de direitos sociais.

Além de legalizar o casamento e a adoção para casais do mesmo sexo, permite o reconhecimento legal de vários pais e mães, além dos biológicos, assim como a barriga de aluguel, sem fins lucrativos. Também agrega outros direitos que favorecem crianças, idosos e deficientes.

Em 25 de setembro, 8,4 milhões de cubanos foram convocados às urnas para responder sim ou não a uma única pergunta: "Você concorda com o Código da Família?".