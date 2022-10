Valdimir Putin - Reprodução/AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta quarta-feira, 5, a lei de anexação de quatro regiões ucranianas e os decretos que nomeiam, formalmente, os governantes que Moscou já havia estabelecido nos territórios.Os textos assinados por Putin estipulam que as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia — cerca de 15% do território ucraniano— são aceitas dentro da Federação da Rússia, de acordo com a Constituição do país.Apesar da indignação internacional e das derrotas militares no campo de batalha, Putin anexou as quatro regiões que o exército russo controla parcialmente, ao considerar que retornam por direito à Rússia após a organização apressada de referendos controversos.Putin também assinou decretos que nomeiam formalmente os atuais líderes apoiados por Moscou nas quatro regiões como suas autoridades no poder. Antes da assinatura de Putin, a legislação sobre a anexação foi apoiada de maneira unânime pelas Câmaras Baixa e Alta do Parlamento russo. Putin presidiu na sexta-feira, 30, uma grande cerimônia no Kremlin durante a qual assinou os acordos de anexação com os funcionários designados para as quatro regiões, apesar das críticas de Kiev e das potências ocidentais. Os quatro territórios criam um corredor terrestre crucial entre a Rússia e a península da Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014. Fato é que as forças russas não têm controle total sobre Kherson e Zaporizhzhia. Moscou não informou quais áreas dessas regiões foram anexadas.