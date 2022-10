Kim Jung Gi sofreu um ataque cardíaco - Internet/Reprodução

Kim Jung Gi sofreu um ataque cardíacoInternet/Reprodução

Publicado 05/10/2022 11:57

Kim Jung Gi, cartunista e ilustrador sul-coreano, morreu aos 47 anos. Ele é autor de obras como Tiger the Long Tail, SpyGames e McCurry NYC 9/11 e fez capas para DC e a Image Comics, entre as quais de Superman e Mulher-Maravilha. A informação foi confirmada por seu colaborador Hyun Jin Kim em um post no Instagram.

"É com grande tristeza e pesar que informamos a morte repentina de Kim Jung Gi. Depois de terminar sua última programação na Europa, Jung Gi foi ao aeroporto para voar para Nova York, onde sentiu dores no peito e foi levado para um hospital próximo para uma cirurgia, mas infelizmente morreu", diz o comunicado datado de 3 de outubro.

Kim Jung Gi é conhecido por seu talento de recriar cenas complexas e cheias de detalhes a partir da memória, algo que ele desenvolveu ao longo dos anos, e também por ter entrado para o Guinness com o "mais longo desenho individual".

Em 2020, Kim Jung Gi participou da CCXP Worlds e deu uma masterclass de desenho. Há duas semanas, o artista inaugurou uma exposição em Paris, na Gallery Daniel Maghen.

Kim Jung Gi nasceu em 1975 na cidade de Goyang-Si, localizada na província de Kyongki, na Coreia do Sul. Aos 19 anos se matriculou na Escola de Belas Artes, com especialização em Arte e Design. Ele frequentou a Universidade Dong-Eui por três anos e cumpriu os dois anos no exército sul-coreano, como parte da Unidade de Forças Especiais, onde foi capaz de memorizar a variedade de diferentes armas e veículos.