O criminoso foi identificado como Panya Khamrab, um ex-policial de 34 anos - Divulgação/Polícia da Tailândia

O criminoso foi identificado como Panya Khamrab, um ex-policial de 34 anosDivulgação/Polícia da Tailândia

Publicado 06/10/2022 07:33 | Atualizado 06/10/2022 09:48

Um ex-policial matou nesta quinta-feira (6) pelo menos 35 pessoas, incluindo 22 crianças, em um ataque a uma creche na região norte da Tailândia. Depois, ele assassinou sua família e cometeu suicídio, em um dos maiores massacres já registrados na história do país asiático.



O autor do ataque tinha 34 anos e estava armado com um fuzil, uma pistola e uma faca. Ele invadiu uma creche em Na Klang às 12h30 no horário local (3h30 de Brasília), informou o coronel Jakkapat Vijitraithay, da polícia provincial de Nong Bua Lam Phu.

Entre as vítimas fatais estão 22 crianças, com idades entre dois e três anos.

O ex-policial fugiu da creche em um carro e atropelou várias pessoas, segundo a polícia. Após o massacre, o criminoso matou a mulher e o filho, antes de cometer suicídio. Vijitraithaya disse que o ataque também deixou 12 feridos, três deles em estado grave.

O primeiro-ministro tailandês, Prayut Chan-O-Cha, expressou condolências às famílias e ordenou uma investigação urgente da tragédia "horrível". Ele pediu ao comandante da polícia nacional que siga para o local do ataque e "acelere as investigações".

O criminoso, identificado como Panya Khamrab, foi demitido do posto de tenente-coronel da polícia no ano passado por um problema relacionado com drogas.

"Ele tentou atropelar outras pessoas no caminho. Bateu em uma moto e duas pessoas ficaram feridas. Eu corri para fugir", disse à AFP Paweena Purichan, 31 anos, que quase foi atingida. "Havia sangue por todos os lados", acrescentou. Paweena relatou que Khamrab era conhecido na área como alguém viciado em drogas.