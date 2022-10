O Departamento de Tesouro americano anunciou sanções a países que venderam petróleo para a Coreia do Norte - AFP

Publicado 07/10/2022 14:50

Washington - Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira, 7, sanções econômicas contra três empresas e duas pessoas das Ilhas Marshall, Singapura e Taiwan por participarem da venda de petróleo para a Coreia do Norte. Suas ações "apoiaram diretamente o desenvolvimento do programa de armas da Coreia do Norte e seu exército", afirmou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em nota.

Estas sanções tem como objetivo evitar que o país "se livre das sanções das Nações Unidas que restringem a importação de produtos derivados do petróleo", através de um sistema de transferências ilícitas entre embarcações, acrescentou.

O anúncio é feito em um contexto de tensões, já que a Coreia do Norte lançou dois novos mísseis balísticos na quinta e decolou 12 aviões de combate em formação, após disparar outro míssil sobre o Japão na terça-feira, o primeiro desde 2017.

O regime da Coreia do Norte justificou os testes como "uma represália justa" a Washington e Seul e seus exercícios militares na região.

Ao impor estas sanções, os "Estados Unidos enviam uma mensagem clara de que continuará tomando medidas contra aqueles que apoiarem o desenvolvimento e manutenção do exército norte-coreano e seu arsenal militar", garantiu o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em nota.

O objetivo das sanções é congelar seus bens sob jurisdição dos Estados Unidos, além de proibir as empresas americanas, incluindo os bancos internacionais, de negociar com os sancionados.