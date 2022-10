Polícia francesa - Pascal GUYOT / AFP

Polícia francesaPascal GUYOT / AFP

Publicado 15/10/2022 11:34

O corpo de uma estudante de 12 anos foi encontrado em um baú, na noite de sexta-feira (14), perto do prédio onde ela morava com sua família, no nordeste de Paris. Fontes próximas ao caso e a Promotoria informaram neste sábado (15) que quatro pessoas foram detidas.

Às 23h locais (15h em Brasília), um morador de rua denunciou à polícia a descoberta de uma caixa opaca, contendo o corpo de uma jovem, no pátio interno de um edifício. O corpo da estudante estava escondido por tecidos, relataram as fontes. Ao lado da caixa, havia duas malas de mão. De acordo com a Promotoria, o baú foi encontrado na parte inferior do prédio onde a menina morava.

Fontes ligadas ao caso relataram que se encontrou uma cabeça quase decepada e inscrições no corpo da estudante. Os investigadores prenderam três pessoas nas proximidades do local, durante a noite, e uma mulher na manhã de sábado (15), em Bois Colombes, perto de Paris, acrescentaram as fontes.

O desaparecimento da menina já havia sido denunciado à polícia, segundo outra fonte. As câmeras de segurança do prédio mostram a garota entrando no prédio, mas depois ela desaparece, disse uma outra fonte.